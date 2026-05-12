قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم
وزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانية
صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة أفريقيا - فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية
برشلونة يؤمّن مشروعه بعد التتويج.. تجديد عقد هانز فليك حتى 2028
الرئيس السيسي: مصر تقدم حوافز جاذبة للاسـتثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية
الرئيس السيسي: يجب تبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية
مورينيو يطرق أبواب البرنابيو من جديد.. مشروع إنقاذ أم مغامرة أخيرة في ريال مدريد؟
مهيب يفجر مفاجأة: استمرار إمام عاشور مرتبط بمساواته بـ زيزو
الغيرة والحسد دفعها للإجرام.. الإعدام شنقا لموظفة في حضانة أنهت حياة ابنة جارتها بالفيوم
حمزة عبد الكريم.. ورقة برشلونة الرابحة في معركة الريمونتادا الحاسمة
الرئيس السيسي: مصر تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي
بسبب قضية مواريث .. الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد لطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية وزيرة التنمية ومحافظ قنا.. وحدات السكان تنجح فى الوصول لـ6500 مستفيد خلال شهر

فعاليات وحدة السكان
فعاليات وحدة السكان
يوسف رجب

نفذت وحدة السكان بمحافظة قنا، حزمة من الأنشطة والمبادرات تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأوضح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، نجاح الوحدات السكانية في رصد وتحليل المشكلات المجتمعية وصولاً إلى مستوى القرية، ووضع حلول عاجلة لها عبر لجان التنسيق والمتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال شهر أبريل 2026، شملت 9 مراكز و41 قرية.

وتابع الصغير، أن الأنشطة التي استفاد منها أكثر من 6500 مواطن، في إطار مجابهة تحديات الزيادة السكانية، والتسرب من التعليم، والزواج المبكر، والبطالة، ومكافحة الإدمان، تنفيذاً لخطط تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بإشراف الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامى علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية.

​وأشار مدير وحدة السكان، إلى أنه في إطار محور ضمان الحقوق الإنجابية وضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، جرى تكثيف حملات التوعية لفهم فجوات الخدمات الصحية، حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة، وجامعة قنا، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وصندوق مكافحة الإدمان، لتنظيم حملات "من حقك تنظمي".

ولفت الصغير، إلى أن هذه الفعاليات شملت تسيير عيادات متنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وهو ما حقق استفادة مباشرة لـ 2000 مواطن، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقليل معدلات النمو السكاني المتسارع.

​وعلى صعيد محور الاستثمار في الثروة البشرية، أوضح الصغير، أنه تم إطلاق مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك" لتمكين الشباب وخلق فرص عمل حقيقية تقلل من نسب البطالة.، مشيرًا إلى تدريب 1000 شاب وفتاة على مهارات الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع بنك مصر ومؤسسة "صناع الخير" ومديريتي العمل والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تدريب 500 شاب وفتاة آخرين على الحرف اليدوية والبرامج التقنية المجانية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، لضمان تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

​وفيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة، أكد الصغير، أن مبادرة "فرصتك في حرفتك" نجحت في تدريب 100 سيدة على مهن متنوعة تهدف إلى رفع مستوى دخل الأسرة ودعم المرأة المعيلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

أما في محور "التعليم والتعلم"، فقد واصلت الوحدة متابعة مبادرة "قرى بلا أمية" بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وجامعة قنا، حيث تم فتح 200 فصل لمحو الأمية وتوعية 2000 شاب وفتاة بمفهوم الأمية الحديث، مع تسليم شهادات التخرج لـ 50 مستفيداً خلال قوافل إعلامية موسعة.

​وأشار الصغير، إلى في إطار مبادرة "تحدث معه"، استهدفت مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا" توعية 500 مواطن بمخاطر الإدمان وزواج الأطفال، بينما ركزت مبادرة "تحدث معه" على تمكين الرجال معرفياً وإشراكهم في قضايا تنظيم الأسرة، حيث استفاد منها 500 رجل، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس تضافر جهود كافة المؤسسات الدينية والتنفيذية والمجتمع المدني في قنا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

قنا وحدات السكان وحدة السكان صناع الخير منظمات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

فيدان ومحمد بن عبدالرحمن

وزيرا خارجية قطر وتركيا يرفضان استحدام مضيق هرمز كسلاح حرب

رئيس وزراء قطر: الدوحة وأنقرة تدعمان كافة الجهود الرامية لانهاء الحرب في المنطقة

رئيس وزراء قطر: الدوحة وأنقرة تدعمان كافة الجهود الرامية لانهاء الحرب في المنطقة

الكويت

الداخلية الكويتية تقبض على 4 متسللين موالين للحرس الثوري الإيراني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيلم القبلة الكهربائية.. الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان

استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد