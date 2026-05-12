برعاية وزيرة التنمية ومحافظ قنا.. وحدات السكان تنجح فى الوصول لـ6500 مستفيد خلال شهر

نفذت وحدة السكان بمحافظة قنا، حزمة من الأنشطة والمبادرات تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأوضح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، نجاح الوحدات السكانية في رصد وتحليل المشكلات المجتمعية وصولاً إلى مستوى القرية، ووضع حلول عاجلة لها عبر لجان التنسيق والمتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال شهر أبريل 2026، شملت 9 مراكز و41 قرية.

وتابع الصغير، أن الأنشطة التي استفاد منها أكثر من 6500 مواطن، في إطار مجابهة تحديات الزيادة السكانية، والتسرب من التعليم، والزواج المبكر، والبطالة، ومكافحة الإدمان، تنفيذاً لخطط تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بإشراف الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامى علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية.

​وأشار مدير وحدة السكان، إلى أنه في إطار محور ضمان الحقوق الإنجابية وضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، جرى تكثيف حملات التوعية لفهم فجوات الخدمات الصحية، حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة، وجامعة قنا، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وصندوق مكافحة الإدمان، لتنظيم حملات "من حقك تنظمي".

ولفت الصغير، إلى أن هذه الفعاليات شملت تسيير عيادات متنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وهو ما حقق استفادة مباشرة لـ 2000 مواطن، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقليل معدلات النمو السكاني المتسارع.

​وعلى صعيد محور الاستثمار في الثروة البشرية، أوضح الصغير، أنه تم إطلاق مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك" لتمكين الشباب وخلق فرص عمل حقيقية تقلل من نسب البطالة.، مشيرًا إلى تدريب 1000 شاب وفتاة على مهارات الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع بنك مصر ومؤسسة "صناع الخير" ومديريتي العمل والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تدريب 500 شاب وفتاة آخرين على الحرف اليدوية والبرامج التقنية المجانية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، لضمان تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

​وفيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة، أكد الصغير، أن مبادرة "فرصتك في حرفتك" نجحت في تدريب 100 سيدة على مهن متنوعة تهدف إلى رفع مستوى دخل الأسرة ودعم المرأة المعيلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

أما في محور "التعليم والتعلم"، فقد واصلت الوحدة متابعة مبادرة "قرى بلا أمية" بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وجامعة قنا، حيث تم فتح 200 فصل لمحو الأمية وتوعية 2000 شاب وفتاة بمفهوم الأمية الحديث، مع تسليم شهادات التخرج لـ 50 مستفيداً خلال قوافل إعلامية موسعة.

​وأشار الصغير، إلى في إطار مبادرة "تحدث معه"، استهدفت مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا" توعية 500 مواطن بمخاطر الإدمان وزواج الأطفال، بينما ركزت مبادرة "تحدث معه" على تمكين الرجال معرفياً وإشراكهم في قضايا تنظيم الأسرة، حيث استفاد منها 500 رجل، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس تضافر جهود كافة المؤسسات الدينية والتنفيذية والمجتمع المدني في قنا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.