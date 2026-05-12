إصابة عاملين سقطا من سقالة مسجد بقنا

أُصيب عاملان بإصابات وكسور متنوعة، عقب سقوطهما من أعلى سقالة أثناء العمل بأحد المساجدفى بقرية جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، اخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين سقطا من أعلى سقالة بناء، أثناء عملها فى مسجد بنطاق مركز الوقف.

وتبين إصابة كل من، عمرو عبدالموجود وأحمد الشادلي، مقيمان بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادي، بكسور متعددة، وذلك أثناء عملها فى تشطيبات داخل مسجد بقرية جزيرة الحمودي.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.