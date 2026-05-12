إصابة سيدة في اندلاع حريق بـ 4 أحواش ماشية بقنا

أُصيبت سيدة بحروق، إثر نشوب حريق اندلع فى 4 أحواش ماشية بقرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق فى 4 أحواش بمنطقة المخلبطية بقرية الأوسط سمهود التابعة لمركزأبوتشت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

و تبين إصابة سيدة بحروق جراء الحريق، وجرى نقلها إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





