الدولار يقلص مكاسبه أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

قلص الدولار مكاسبه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك، ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء 52.95 جنيه الآن مقارنة 53.09 جنيه سعر المستهل بتراجع 14 قرشا.

وخلال السطور التالية يرصد موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر

وتخطي سعر الدولار الـ53 جنيه في 4 بنوك بيعا وشراءا وجاء علي النحو التالي:

وسجل الدولار في بنك نكست أعلي سعر للشراء 53.05 جنيه و 53.15 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنكي المصرف العربي و أبوظبي الإسلامي في أسعار الشراء والبيع مسجلا 53.02 جنيه و 53.12 جنيه علي التوالي.

وتراجع الدولار امام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو 53.01 جنيه للشراء و 53.11 جنيه للبيع مقابل 53.20 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع سعر المستهل بانخفاض 19 قرشا.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل 52.89 جنيه للشراء، 53.03 جنبه للبيع مقارنة 52.75 جنيه للشراء و52.89 جنبه للبيع بزيادة 14 قرشا.

قلص سعر الدولار الأمريكي مكاسبه في بنك الأهلي الكويتي ليسجل 52.98 جنيه للشراء و 53.08 للبيع مقابل 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

وانخفض سعر الدولار امام الجنيه في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي لنحو 52.87 جنيه للشراء و 52.97 جنيه مقارنة 53.02 جنيه للشراء و53.12 متراجعا بقيمة 15 قرشا.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإمارات دبي ليصل إلي 52.77 جنيه للشراء و 52.87 بيع مقابل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.95 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

53.05 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.87 جنيه.