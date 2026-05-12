بزيادة 55 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم، بما يتراوح بين 25 و56 قرشا، ليصل إلى مستوى الـ 53 جنيها للبيع في معظم البنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول مسجلا الآن 53.25 جنيه للشراء ،53.35 جنيه للبيع مقابل، 52.69 جنيه للشراء، 52.79 جنيه للبيع سعر إغلاق أمس الإثنين.

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل :

53.25 جنيه للشراء.

53.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

53.20 جنيه للشراء.

53.30 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

53.20 جنيه للشراء.

53.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد:

53.19 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

53.10 جنيه للشراء.

53.20 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

53.02 جنيه للشراء.

53.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو :

53.02 جنيه للشراء.

53.12 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي لنحو 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع مقارنة 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع سعر إغلاق أمس ..

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر:

53.01 جنيه للشراء.

53.11 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

53 جنيه للشراء.

53.10 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني:

52.67 جنيه للشراء.

52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.75 جنيه للشراء.

52.89 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

53.09 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

53.25 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.77 جنيه.