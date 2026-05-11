علامة صباحية متكررة قد تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ولاء عادل

حذّر عدد من أطباء الأعصاب من تجاهل الصداع الذي يظهر بشكل متكرر في ساعات الصباح الباكر، خاصة عند الاستيقاظ في وقت مبكر مثل السادسة صباحًا، مشيرين إلى أن هذا النوع من الصداع قد يكون في بعض الحالات مؤشرًا على وجود ورم دماغي، خصوصًا إذا صاحبه قيء أو اضطرابات في الرؤية أو نوبات تشنج.

ورغم أن الصداع في أغلب الأحيان يعود لأسباب شائعة مثل قلة النوم أو التوتر أو الجفاف، إلا أن الأطباء يؤكدون أن نمط الصداع وتكراره هو العامل الأهم في تقييم خطورته.

لماذا يظهر الصداع في الصباح مع أورام الدماغ؟

أوضح الدكتور إيشانت ريجي، استشاري جراحة الأعصاب وجراحات الأعصاب التداخلية في مستشفيات Apollo Hospitals، أن الصداع المرتبط بأورام الدماغ غالبًا ما يزداد وضوحًا في ساعات الصباح الأولى.

ويرجع ذلك إلى التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء النوم، مثل ارتفاع طفيف في مستوى ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية داخل الدماغ. وفي حال وجود ورم، يزداد تأثير الضغط داخل الجمجمة، ما يجعل الصداع أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ، ثم قد يتحسن تدريجيًا خلال اليوم.

أعراض قد تبدو بسيطة لكنها مهمة

يشير الأطباء إلى أن خطورة أورام الدماغ تكمن في أن أعراضها المبكرة قد تكون خفيفة أو غير واضحة، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص في بعض الحالات.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:

  • زيادة شدة الصداع أو تكراره مع الوقت
  • القيء الصباحي دون غثيان مسبق
  • ظهور صداع جديد لم يعتده الشخص من قبل
  • اضطرابات في الرؤية أو تشوش بصري
  • ضعف أو تنميل في الأطراف
  • صعوبة في التوازن أو النطق
  • حدوث نوبات صرع لأول مرة

ويؤكد الأطباء أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود ورم خبيث، لكنها تستدعي الفحص وعدم الإهمال.

ليست كل الأورام خبيثة

يشدد المتخصصون على أن أورام الدماغ ليست جميعها سرطانية، فهناك أورام حميدة يمكن علاجها بنجاح كبير خاصة عند اكتشافها مبكرًا.

وقد ساعد التطور الطبي في تقنيات التشخيص مثل الرنين المغناطيسي، إلى جانب الجراحات الدقيقة والعلاجات الحديثة، في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات بشكل ملحوظ.

متى يجب القلق من الصداع؟

ينصح الأطباء بمراجعة المختص في الحالات التالية:

  • استمرار الصداع بشكل غير معتاد
  • عدم تحسن الحالة مع المسكنات
  • اختلاف نمط الصداع عن السابق
  • ظهوره مع أعراض عصبية مصاحبة

وفي كثير من الحالات، يكفي إجراء فحص رنين مغناطيسي بسيط لتحديد السبب بدقة وطمأنة المريض.

رسالة طبية مهمة

يرى الأطباء أن معظم حالات الصداع الصباحي ليست خطيرة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تجاهل الأعراض المتكررة أو غير الطبيعية.

لذلك، فإن الانتباه للتغيرات الجديدة في نمط الصداع، وطلب الفحص الطبي عند الحاجة، قد يساعد في اكتشاف أي مشكلات عصبية مبكرًا وتحسين فرص العلاج بشكل كبير.

بيطري الشرقية
