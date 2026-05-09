ضبط المتهم بإلقاء الحجارة على المارة من أعلى أحد العقارات بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة على المارة من أعلى أحد العقارات بالقاهرة .



تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (نجار – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليه بالسب وقيامه بإلقاء الحجارة عليه من أعلى سطح العقار محل سكنه لحدوث مشادة كلامية بينهم لمعاتبته حول ركن سيارته أمام منزله.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .