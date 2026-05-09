ميزان حساس للكيف .. السجن 3 سنوات لمتهم حاز المواد المخدرة في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 3 سنوات في حق متهم صاحب مكتب استيراد لحيازته المخدرات في الجيزة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، خلال حملة ميدانية لتفقد الحالة الأمنية ومواجهة الجريمة، من ضبط شخص صاحب مكتب استيراد، مقيم في روضة زايد – الشيخ زايد، على خلفية الاتجار بالمواد المخدرة.

وحسب المحضر الرسمي، عثر بحوزة المتهم على: سجائر ملفوفة يدويًا تحتوي على خليط من التبغ وقطع بنية داكنة يشتبه في كونها جوهر الحشيش، بإجمالي 40 سيجارة، 4 علب سجائر MERIT، تحتوي كل علبة على 10 سجائر ملفوفة تحتوي على مخدرات، بالإضافة إلى سجائر أخرى بداخلها مواد مخدرة، 4 أكياس بلاستيكية تحوي نباتًا أخضر يشتبه في كونه مخدر الهيدرو، زجاجة كحولية مدون عليها BLACKLABEL، سلاحان أبيضان، مطواة وشفرة كتر، ميزان حساس يستخدم في وزن المخدرات قبل البيع، سيارتان وهاتفان محمولان، ومبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه.

اعترف المتهم بحيازة هذه المضبوطات بقصد التعاطي والاتجار وتوزيعها على عملائه، وأشار إلى استخدام السلاح الأبيض للدفاع عن نفسه ووسائل الاتصال والسيارة لتسهيل نشاطه الإجرامي.

تم تحريز كافة المضبوطات والسيارة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمود السمري المحامي، أنه تم الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، وسوف يتم تحديد جلسة قريبًا من محكمة الاستئناف.