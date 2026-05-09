الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الواقعة قديمة والمتهم قضى عقوبته.. حقيقة فيديو يظهر قيام شخص بترويج المخدرات في جرجا

إسلام دياب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في كشف ملابسات حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بترويج المواد المخدرة علانية بأحد شوارع دائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، وهو ما أثار استياءً واسعاً ومطالبات بسرعة ضبطه.

وبالفحص والتحري الذي أجرته الأجهزة الأمنية المختصة، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" ولا يعبر عن الواقع الحالي، حيث تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022. 

وأوضح الفحص الأمني الدقيق، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج كانت قد نجحت في وقتها من ضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو "في حينه"، وبحوزته كميات من مخدر "الشابو" ومخدر "الحشيش".

وكشفت المصادر الأمنية، أن المتهم تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله في ذلك الوقت، حيث أُحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى المحاكمة الجنائية، وصدر ضده حكم قضائي بالحبس نفذه خلف القضبان، حتى تم الإفراج عنه خلال شهر يناير الماضي عقب انتهاء مدة عقوبته.

وتأتي هذه التوضيحات الأمنية لتقطع الطريق على محاولي إثارة البلبلة عبر إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وتداولها على أنها وقائع حديثة، مؤكدة على اليقظة التامة لأجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكل ما يخل بالأمن العام أو يروج لتجارة السموم.

صورة أرشيفية

