بسبب ركن السيارة.. ضبط عاطل ألقى الحجارة على المارة من أعلى عقار بعين شمس

القت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بمنطقة عين شمس لقيامه بإلقاء الحجارة على المارة من أعلى أحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليه، وتبين أنه نجار ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالسب وإلقاء الحجارة عليه من أعلى سطح العقار محل سكنه، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب معاتبته له على ركن سيارته أمام منزله.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.