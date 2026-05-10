أزمة البترول والغاز يربكان الاقتصاد العالمي ومصر مستفيدة.. خبير يوضح

أكد الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من الاضطراب المستمر نتيجة الحروب والصراعات وأزمات الطاقة وتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن الأزمات أصبحت جزءًا متكررًا من النظام الاقتصادي العالمي وليس حالة استثنائية.

وأوضح العمدة خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وسارة سامي وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في أزمة الطاقة، خاصة البترول والغاز، والتي وصفها بأنها “أزمة مربكة” يصعب التنبؤ بتداعياتها، لافتًا إلى أن العالم شهد أزمات مشابهة في أعوام 1973 و1979 و2022، وأن التطورات الحالية المرتبطة بإغلاق أو اضطراب ممرات حيوية مثل مضيق هرمز تعيد المشهد إلى الواجهة مجددًا.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط، محذرًا من أن أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الدول المعتمدة بشكل أساسي على الاستيراد.

وفيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية العالمية، أوضح أن المنافسة بين القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين تدفع نحو إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي عبر تحالفات جديدة قائمة على المصالح.

كما أكد أن مصر تعد من الدول المستفيدة من حالة عدم الاستقرار العالمي، حيث تبرز كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة بفضل استقرارها السياسي والبنية التحتية القوية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز من فرص جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.