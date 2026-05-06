خبير طاقة: اكتشافات الغاز الجديدة قد تقود مصر للاكتفاء الذاتي بحلول 2028

أكد الدكتور جمال القليوبي، خبير البترول والطاقة، أن هناك 22 اكتشافًا بين الغاز والنفط خلال الأشهر الستة الماضية، موضحًا أن العديد من الشركات الأجنبية أعادت جزءًا من مستحقاتها في عمليات البحث والتنقيب.

وأشار جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجال البترول يسهم في زيادة الاستثمارات داخل القطاع، مضيفًا أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول حصلت على مستحقاتها بنسب كبيرة، وهو ما يعزز من استقرار واستمرار نشاطها داخل السوق.

وأضاف جمال القليوبي، أن جزءًا من هذه الاكتشافات يعد اقتصاديًا وقادرًا على زيادة معدلات الإنتاج، مثل حقل «دينيس»، موضحًا أن الاكتشافات البترولية الجديدة تسهم في تعويض التناقص التدريجي الطبيعي في إنتاج الخزانات، مؤكدًا أنه يمكن من خلال هذه الاكتشافات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، وتابع: «استيراد الزيت الخام من الجزائر يوفر الوقت وتكاليف النقل نظرا لقرب المسافة».