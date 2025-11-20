قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مباحثات مصرية بريطانية في مجالي البترول والتعدين

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مارك برايسون- ريتشاردسون السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والثروة المعدنية في ضوء اهتمام الجانب البريطاني بالفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعي البترول والتعدين في مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية البريطانية، وما تشهده من زخمٍ متزايدٍ في العديد من المجالات منها قطاع البترول والغاز في ضوء مساهمة عدة شركات بريطانية في قصص نجاح بترولية وتعدينية في مصر.


ولفت الوزير إلى أنشطة مختلف الشركات البريطانية ومنها بي بي وشل وهاربور إنرجي وكابريكورن والتي تشهد حالياً تكثيفاً كبيراً، بالإضافة إلى الحرص على ضخ استثمارات كبيرة ما يظهر مدى جاذبية الفرص الاستثمارية في مجال البترول والغاز في مصر.


وأشار الوزير إلى تزايد دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول ما يوفر كميات غازية كبيرة خاصة المتوقع استقبالها من الحقول القبرصية والتي يمكن توجيهها لصناعات القيمة المضافة، مستعرضاً المشروعات الهامة الجاري تنفيذها حالياً في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني أن العلاقات بين مصر وبريطانيا تاريخية وتمتاز بالشراكة المثمرة للجانبين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ الاستثماري.

 وأكد حرصه على توطيد التواصل بما يخدم مصالح البلدين ويدعم شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، وأضاف أن العديد من الشركات البريطانية تسعى لدراسة الفرص الاستثمارية في مصر في مجالات البتروكيماويات والتعدين وخاصة المعادن الحيوية ووقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات الاستراتيجية الهامة.

البتروكيماويات والتعدين البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية السفير البريطاني بالقاهرة مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد