حكومة أستراليا تلزم كبار مصدري الغاز بتخصيص 20% من صادراتهم للاستهلاك المحلي

أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، أن الحكومة ستُلزم كبار مصدري الغاز في البلاد بتخصيص 20% من صادراتهم للاستهلاك المحلي.

وقال بوين للصحفيين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية اليوم الخميس، "إنه سيتم تخصيص 20% من صادرات الغاز الأسترالي للاستهلاك المحلي، وهذا من شأنه أن يسهم في خفض الأسعار".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن بلاده ستخصص 10 مليارات دولار أسترالي؛ لتعزيز مخزونها الوطني من الوقود وإنشاء احتياطي حكومي دائم يبلغ مليار لتر، لحماية البلاد من أي أزمة طاقة محتملة.

وتستورد أستراليا نحو 80% من احتياجاتها من الوقود، وقد شهدت نقصا محليا منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.