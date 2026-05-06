تنمية احتياطيات الغاز والبترول بالبحر المتوسط.. وزير البترول يشهد توقيع مذكرة اتفاق مع بي بي وهاربور إنرجي

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة أساسيات اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركاء العمل من الشركات العالمية، شركة بي بي البريطانية وشريكتها شركة هاربور إنرجي، لوضع الإطار التنفيذي لتنمية احتياطيات البترول والغاز في منطقة شمال كينج مريوط وحقل العريش بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وبموجب المذكرة، سيتم العمل على التنمية المشتركة لحقل العريش، باتفاقية التزام شمال الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، مع منطقة شمال كينج مريوط التابعة لشركة إيجاس، وذلك بهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من خلال تكامل العمليات بين الموقعين.

وقام بالتوقيع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس وائل شاهين رئيس شركة بى بى مصر والمهندس سامح صبرى المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بى بى البريطانية لشئون الآبار والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وعقب التوقيع، أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتى في إطار العمل التكاملى مع شركاء الاستثمار للتعجيل بمشروعات إنتاج الغاز في ضوء الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج بالقطاع وبما يعطى دفعة للاستفادة من الاكتشافات غير المستغلة.

وأضاف أن ما يجمع اطراف الاتفاق هو شراكة قوية ومثمرة، تقوم على روح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف الجهات، معرباً عن تقديره لما حققته هذه الشراكة من نجاحات ملموسة في إدارة عدد من الأصول في مشروعات ناجحة بمنطقة شمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث إن هذه الشراكة ساهمت بصورة جوهرية في تعزيز الأداء وتحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التعاون وتوسيع نطاقه خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق الفني بين فرق العمل المختلفة، بما في ذلك مهندسو الحفر، لضمان رفع كفاءة العمليات، وتسريع تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.