قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنمية احتياطيات الغاز والبترول بالبحر المتوسط.. وزير البترول يشهد توقيع مذكرة اتفاق مع بي بي وهاربور إنرجي

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة اتفاق مع بى بى وهاربور إنرجى
وزير البترول يشهد توقيع مذكرة اتفاق مع بى بى وهاربور إنرجى
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة أساسيات اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركاء العمل من الشركات العالمية، شركة بي بي البريطانية وشريكتها شركة هاربور إنرجي، لوضع الإطار التنفيذي لتنمية احتياطيات البترول والغاز في منطقة شمال كينج مريوط وحقل العريش بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وبموجب المذكرة، سيتم العمل على التنمية المشتركة لحقل العريش، باتفاقية التزام شمال الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، مع منطقة شمال كينج مريوط التابعة لشركة إيجاس، وذلك بهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من خلال تكامل العمليات بين الموقعين.

وقام بالتوقيع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس وائل شاهين رئيس شركة بى بى مصر والمهندس سامح صبرى   المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بى بى البريطانية لشئون الآبار والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وعقب التوقيع، أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتى في إطار العمل التكاملى مع شركاء الاستثمار للتعجيل بمشروعات إنتاج الغاز في ضوء الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج بالقطاع وبما يعطى دفعة للاستفادة من الاكتشافات غير المستغلة.

وأضاف أن ما يجمع اطراف الاتفاق هو شراكة قوية ومثمرة، تقوم على روح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف الجهات، معرباً عن تقديره لما حققته هذه الشراكة من نجاحات ملموسة في إدارة عدد من الأصول في مشروعات ناجحة بمنطقة شمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث إن هذه الشراكة ساهمت بصورة جوهرية في تعزيز الأداء وتحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التعاون وتوسيع نطاقه خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق الفني بين فرق العمل المختلفة، بما في ذلك مهندسو الحفر، لضمان رفع كفاءة العمليات، وتسريع تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

البترول الغاز النفط وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة عبر إنستجرام

7 dogs

تركي آل الشيخ يشوق الجمهور ببرومو جديد لفيلم 7 Dogs قبل طرحه في مايو

حمادة هلال أثناء جنازة على هاني شاكر

حمادة هلال ينهار بالبكاء أثناء صلاة الجنازة على هاني شاكر

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد