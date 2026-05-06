قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.. بعد قليل
تداول فيديو لطلاب يُمزقون الكتب بجوار مدرسة بالمنيا ..ومطالب بتدخل المسئولين
رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة
بسبب إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يمثل أمام مجلس النواب
الـ var سيد الموقف.. 10 مشاهد مثيرة بلقاء الأهلي وانبي| صور
قضية رقم 16.. نادى الزمالك في قبضة الفيفا| تفاصيل مثيرة
العكلوك وزكي يبحثان من القاهرة دعم وتعزيز القضية الفلسطينية
على كرسي متحرك.. ممدوح عباس يودع الفنان الزملكاوي هاني شاكر
واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت 228 هدفا أمريكيا بالشرق الأوسط
الجنيه المصري يصعد بقوة في مواجهة الدولار بالبنوك.. ماذا يحدث؟
خلص عليها ودفنها خلف المنزل.. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بالبحيرة للمفتي
نواف سلام يطالب بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: مصر أصبحت من أهم مناطق النمو في محفظة استثمارات الشركة عالميا

وزير البترول يستقبل السيدة آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية “بي بي”
وزير البترول يستقبل السيدة آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية “بي بي”
أمل مجدى

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية “بي بي” لشئون الآبار، والمهندس وائل شاهين رئيس شركة بي بي  مصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم الجاري في برامج حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لتنمية وإنتاج موارد جديدة من الغاز في مصر، حيث بدأ الحفار فالاريس دى اس 12 اعماله فى حفر الآبار الشهر الماضى لصالح شركة بى بى.

وأكد الوزير أن إعادة تكثيف برامج الحفر لشركة بي بي في مصر خلال عام 2026، وتنفيذ برنامج عمل  لحفر آبار جديدة، يمثل رسالة ثقة من الشركة في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري، ويعكس عمق الشراكة الممتدة بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن بي بي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وشريكاً استراتيجياً لقطاع البترول المصري على مدار أكثر من 60 عاماً .

وناقش الجانبان التقدم في الاتفاقيات الجديدة، والتعاون في التعجيل بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة، بما يهدف إلى تسريع الإنتاج من الاكتشافات الجديدة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للطرفين، وتوفير إمدادات غاز جديدة للسوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما تناول اللقاء اهتمام شركة بي بي بالعمل في مناطق البحر الأحمر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في ضوء ما تشير إليه المنطقة من مؤشرات جيولوجية واعدة، وبناءً على الاتفاق الموقع مؤخراً مع شركة جنوب الوادي خلال مؤتمر إيجبس.

وأشادت نائب رئيس بي بي بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتذليل التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكدت أن مصر تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى، وأصبحت من أبرز مناطق النمو ضمن محفظة أعمال بي بي العالمية، مشيرة الى التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتعزيز أنشطتها في مصر على المدى الطويل، كما أعربت عن سعادتها بما رآته من تقدم فى أعمال الحفر للشركة فى موقع اعمال الحفر الحالية بالبحر المتوسط.

كما تم استعراض إمكانات مصر وبنيتها التحتية المتطورة، ودورها كمركز إقليمي للطاقة، والفرص المتاحة أمامها في تجارة الغاز وتداوله، إلى جانب جهود الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير كميات إضافية من الغاز لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك، والتركيز على التعجيل بتنفيذ المشروعات، وإزالة أية معوقات، وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة.

البترول الغاز النفط وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

أسعار الباقات

إنترنت بـ150 جنيهًا ومحمول بـ5.. مفاجآت جديدة للمستخدمين| قائمة أسعار الباقات الجديدة

العامل الشريف

أمانة عامل نظافة أسواني بموقع المسلة الناقصة.. أعاد محفظة سائحة أجنبية

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور

انقلاب جماهيري في ريال مدريد.. غضب واسع يطال مبابي وفينيسيوس بعد موسم صفري.. وتوقيعات لطرد الثنائى خارج النادي

بالصور

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد