مباحثات مصرية - لبنانية لتعزيز وتوسيع التعاون في قطاع البترول والغاز

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه اللبناني، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء، عقب مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز بالجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاعي البترول والطاقة في البلدين.

وخلال اللقاء، رحّب وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون القائم بين مصر ولبنان في مختلف مجالات الطاقة، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة في أعقاب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى لبنان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة التي عززت مسارات التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأكد المهندس كريم بدوي أن توقيع الاتفاقية الجديدة اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين مصر ولبنان في قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى حرص قطاع البترول المصري على نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات تشغيل وصيانة خطوط الغاز، والاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات المصرية المتخصصة.

كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات البترول والغاز الطبيعي، لاسيما أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريب وبناء القدرات، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.