وزير البترول والثروة المعدنية يبحث زيادة الاستثمارات وتسريع تنمية موارد الغاز بالبحر المتوسط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلستي عمل مع قيادات شركتي شل وبتروناس في مصر حيث التقي السيدة داليا الجابري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر، والمهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر الماليزية، وذلك لبحث خطط تكثيف البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، والتي تُعد واحدة من أهم مناطق إنتاج الغاز في مصر، حيث تتولى شل تشغيل المنطقة بمشاركة بتروناس.

وأكد الوزير أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الحفر والتنمية والاستكشاف، في ضوء المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب وشراكة متوازنة تدعم ضخ استثمارات جديدة وتسريع تنمية الاكتشافات.

ومن جانبهما، أشادت قيادات الشركتين بالإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدين أن تلك الخطوات أسهمت في تعزيز ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وشجعت على التعجيل بالتوسع في ضخ استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

وتابع الوزير مع الشركتين موقف الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية عشرة (أ) بمنطقة غرب الدلتا العميق، والتي تستهدف بدء أعمال حفر آبار جديدة لإنتاج الغاز خلال العام المقبل، إلى جانب بحث الفرص الاستكشافية الواعدة بالمنطقة.

كما استعرض الوزير مع شل تطورات برنامج الحفر الجاري تنفيذه حالياً، والذي يستهدف وضع حقل غرب مينا على خريطة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، فضلاً عن متابعة نتائج أعمال الاستكشاف التي أسفرت عن تحقيق كشف “سيريوس” للغاز، باعتباره كشفاً واعداً يدعم إمكانات المنطقة.

وخلال لقائه مع بتروناس الماليزية، بحث الوزير فرص توسيع استثمارات الشركة في مصر، ليس فقط كشريك في مناطق الامتياز الحالية، ولكن أيضاً كمستثمر ومشغل رئيسي في مناطق جديدة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بالبحر المتوسط، وما تطبقه الوزارة من نماذج استثمارية جديدة في مناطق غرب المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب برامج المسح السيزمي التي تنفذها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام أعمال البحث والاستكشاف