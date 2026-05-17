هبوط أرضي في سيدي شبل.. وتحرك عاجل للأجهزة التنفيذية بالمنوفية

شهدت منطقة سيدي شبل هبوط أرضي مما استدعى التحرك الفوري للأجهزة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وانتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء على الفور ترافقه منال عبده نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز .

حيث انتقلت الفرق الفنية إلى موقع الهبوط لإجراء المعاينات اللازمة وعمل الجسات الفنية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء حدوث الهبوط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة لمعالجة المشكلة بشكل كامل.

وأكد رئيس المدينة على تأمين موقع الهبوط حفاظاً على سلامة المواطنين ومنعاً لوقوع أي حوادث مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعالجة.

وأشار الزرقاني إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل السريع مع أي بلاغات أو طوارئ، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بالحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية للأزمات.