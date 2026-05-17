استمرار أعمال إصلاح خط الطرد بزاوية الناعورة في المنوفية

تتواصل أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي بقرية زاوية الناعورة تحت متابعة ميدانية مستمرة من محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، وذلك بعد وجود عطل في خط الطرد.

يأتي ذلك في إطار حرصه على الوقوف على مستجدات الموقف أولاً بأول.

ووجه رئيس المدينة، بضرورة تكثيف الجهود والانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وتعمل فرق الصيانة التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه والصرف الصحي بشكل مكثف على مدار الأيام الماضية، حيث يتم إجراء أعمال الحفر والكشف الفني لتحديد أسباب العطل بدقة، تمهيداً لإتمام الإصلاحات اللازمة وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، مع استخدام المعدات الحديثة لضمان سرعة الإنجاز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.