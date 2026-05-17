شروط حسين الشحات لتجديد عقده مع الأهلي

طلب حسين الشحات من إدارة النادي الأهلي تجديد عقده لمدة موسمين، مقابل الحصول على 60 مليون جنيه، مع استثناءه من بند نسبة المشاركة في العقد الجديد، خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين لحسم ملف التجديد قبل نهاية الموسم الحالي.



وتمسك حسين الشحات بالحصول على تقدير مالي يتناسب مع خبراته وعروضه الخارجية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الأهلي للوصول إلى اتفاق نهائي يضمن استمرار جناح الفريق داخل القلعة الحمراء.



والأهلي يدرس تقديم صيغة تعاقدية تتضمن راتبا سنويا وعقودا إعلانية إضافية، مع وجود اتجاه داخل النادي لإلغاء بند نسبة المشاركة في أحد موسمي العقد الجديد، حال التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.



موقف الاهلي

ويأتي ذلك في ظل تمسك الجهاز الفني ببقاء حسين الشحات، بعد المستويات القوية التي قدمها مؤخرا مع الفريق في الدوري المصري.

