ندوة عن التاريخ الأثري والمعالم السياحية بالإسماعيلية احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

تنظم إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة عامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك بعد غد، الاثنين 18 مايو.

وتتناول الندوة التعريف بالتاريخ الأثري لمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب استعراض أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، في إطار تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والتاريخي وإبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.

ودعت الجهات المنظمة المواطنين والمهتمين بالمجال السياحي والأثري إلى المشاركة وحضور فعاليات الندوة، لما تمثله من فرصة للتعرف على تاريخ الإسماعيلية وأبرز مواقعها السياحية والأثرية.