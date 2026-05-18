شبانة: الجهاز المعاون لتوروب يغادر القاهرة الخميس بعد حسم ملف الرحيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ملف رحيل المدير الفني للأهلي ييس توروب تم حسمه بالفعل داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى وجود اتفاق نهائي بين الطرفين على إنهاء العلاقة بنهاية الموسم الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "كل ما يُقال عن عقد ييس توروب وحصوله على قيمة 5 أشهر، سبق أن أكدت منذ فترة أن الأمر انتهى، وأن المدرب سيرحل بشكل رسمي عقب نهاية الموسم، وتم الاتفاق على ذلك".

وأضاف:"بعض أفراد الجهاز المعاون لتوروب سيغادرون مصر يوم الخميس المقبل، وتم خحز تذاكر الطيران".

واختتم تصريحاته قائلاً: "تم الاتفاق بين ياسين منصور، نائب رئيس الأهلي، وييس توروب على الرحيل بنهاية الموسم".