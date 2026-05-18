في عيد ميلاده.. شوبير يكشف كواليس حضور عادل إمام مباراة اعتزاله

احتفل الإعلامي أحمد شوبير بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، استعاد فيه ذكرياته مع “الزعيم” خلال مباراة اعتزاله الشهيرة.

وكشف شوبير عن كواليس تواصل جمعه بعادل إمام قبل المباراة بيومين، قائلاً: “النهاردة الزعيم عادل إمام بيحتفل بعيد ميلاده، عمري ماهنسى لما شرفني في مباراة اعتزالي والصورة دي يومها، كلمته قبل الماتش بيومين قلتله وجودك هينقل اليوم في حتة تانية خالص، قاللي عيوني ياشوبير هجيلك”.

وتابع؛ “عادل إمام ماوصلش لإسمه ده بالساهل ده فحت في الصخر لحد ماوصل وبقى على عرش الفن في مصر ومانزلش أبدا من يومها”.

وأضاف: “عادل إمام كان مؤثر جدا في مصر بوجوده وحب الناس كلها ليه وبالقضايا اللي ناقشها في أعماله”.

واختتم: “بنحبك يا زعيم، كل سنة وانت طيب ربنا يمتعك بالصحة والعافية دايما”.

تجديد عقد مصطفى شوبير

ومن ناحية أخرى كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تحركات قوية داخل النادي الأهلي لتأمين مستقبل الحارس مصطفى شوبير، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن إدارة الأهليتجهز حاليًا عرضًا رسميًا من أجل تمديد عقد مصطفى شوبير، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع النادي للتحرك مبكرًا للحفاظ على أحد أبرز عناصره.