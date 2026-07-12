إطلالة عصرية.. بشرى تخطف الأنظار في الساحل الشمالي| شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

إطلالة بشرى

تألقت بشرى في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت جيبة جينز قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة ونسقت معها تي شيرت نصف كم باللون الأبيض المطبوع.

انتعلت بشرى حذاء صيفي مكشوف باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.