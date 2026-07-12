رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالتها على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها على البحر.

إطلالة رانيا يوسف

تألقت رانيا يوسف على البحر بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين الأبيض والأسود وهو من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت رانيا يوسف ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت رانيا يوسف على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.