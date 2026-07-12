راكبين تروسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد مركبة "تروسيكل" بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانى مدينة نصر من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بتضرره من شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل" لقيامهما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول من يده حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بالقليوبية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه، وتم بإرشادهما ضبط التروسيكل المستخدم فى إرتكابها وكذا ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما سيئ النية (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.