سر تراجع مستوى عمر مرموش في كأس العالم 2026

أكد الناقد الرياضي أحمد يحيى، أن منتخب مصر نجح في تجاوز مرحلة الاكتفاء بالظهور المشرف في بطولات كأس العالم، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مونديال 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب أصبح يمتلك مجموعة متنوعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف.

قال أحمد يحيى، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الأداء الجماعي كان أبرز مكاسب المنتخب في البطولة، موضحًا أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز وأسهموا في الإنجاز الذي حققه الفراعنة، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن المدير الفني حسام حسن يعتمد على استنساخ مدرسة الراحل محمود الجوهري، التي نشأ وتأثر بها، لافتًا إلى أن العميد اهتم بشكل كبير بالكرات الثابتة، وهو ما انعكس على أداء الفريق بعدما سجل أربعة أهداف من ضربات رأس خلال البطولة.

وأشاد يحيى بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح، مؤكدًا أنه كان من أبرز نجوم كأس العالم 2026، بفضل تأثيره الكبير في المباريات، خاصة أنه تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص، وكان عنصرًا حاسمًا في الأداء الهجومي للمنتخب.

وتطرق الناقد الرياضي إلى مستوى عمر مرموش، موضحًا أن اللاعب لم يظهر بأفضل حالاته خلال البطولة، مرجعًا ذلك إلى انشغاله بمستقبله الاحترافي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن موقفه مع مانشستر سيتي واحتمالية عدم استمراره في ظل الأنباء التي ترددت بشأن عدم رغبة المدرب الجديد إنزو ماريسكا في الإبقاء عليه، وهو ما انعكس على تركيزه داخل الملعب.

واختتم أحمد يحيى تصريحاته بالتأكيد أن ما قدمه منتخب مصر في مونديال 2026 يمثل خطوة مهمة نحو المنافسة الحقيقية على الساحة العالمية، وليس مجرد المشاركة المشرفة، في ظل امتلاك الفريق عناصر قادرة على مواصلة هذا التطور خلال السنوات المقبلة.