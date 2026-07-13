افتتاح الفرع السادس.. نسر الأهلي يحلق في محافظة المنصورة

يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الاثنين بوضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.

ووجه النادي الأهلي العديد من الدعوات للسادة الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والرياضية وأبناء النادي.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية النادي وتكليف شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس/ تامر ناصر بمنح الأولوية لملف فروع الأهلي في المحافظات.

ويواصل النادي الأهلي استراتيجية التوسع الجغرافي في كافة المحافظات وإضافة مشروع يخدم آلاف المنتمين للنادي في محافظة الدقهلية

ويقوم فرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة على مساحة تبلغ نحو 40 فدانًا لخدمة أبناء المحافظة.