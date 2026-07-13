حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعبه السابق محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي من أجل العودة إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بدأ التحرك لفتح باب المفاوضات مع محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر والمحترف في نيس الفرنسي، من أجل بحث إمكانية عودته إلى القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

إعارة محمد عبدالمنعم للأهلي

وتابع: الأهلي يدرس التعاقد مع محمد عبد المنعم على سبيل الإعارة لمدة موسم، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الخلفي بعناصر تمتلك الخبرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: الاتصالات الأولية تهدف إلى التعرف على موقف اللاعب وناديه من فكرة الإعارة، قبل الدخول في مفاوضات رسمية لحسم الصفقة حال وجود موافقة من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، يرى في محمد عبد المنعم أحد أفضل الخيارات لتدعيم دفاع الأهلي، في ظل خبراته الكبيرة ومعرفته بأجواء الفريق، وهو ما قد يسهل عملية اندماجه سريعًا حال إتمام عودته.