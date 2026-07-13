حسن شحاتة: واحد زملكاوي مجانيش وأنا تعبان أول حرف من اسمه "أ"

شن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الوطني هجوما ضاريا على أحد الأشخاص المنتمين إلى الزمالك أثناء مرضه.

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر عبر تصريحات تليفزيونية: فيه حد بيقول إنه زملكاوي ما جاليش بما تعبت بس ما عتبتهوش.

أضاف المعلم: كلمني بعدها بس أنا مش متقبل منه أى حاجة أول حرف من اسمه أ .

محدش بيكره الخطيب

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الكابتن محمود الخطيب يحظى بمحبة الجميع، مشيرًا إلى أنه يضع مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار ويعمل دائمًا من أجل نجاحه.

منتخب مصر

وقال حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": "مفيش حد بيكره الكابتن محمود الخطيب، الكل بيحبه، لأنه راجل ماشي لصالح الأهلي بشكل كبير جدًا جدًا، وده اللي أنا عارفه وشايفه".

وأضاف: "الخطيب بيحب ناديه بشكل كبير، وبيعمل حساب الأهلي في كل حاجة، وده سبب تقدير الناس ليه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات.