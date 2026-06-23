دلوقتي تحس بيه وسبب رئيسي في الفوز.. حسن شحاتة يعلق على تألق صلاح أمام نيوزيلندا

علّق حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على الأداء الذي ظهر عليه محمد صلاح، قائد المنتخب خلال مباراة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم.

وقاد محمد صلاح، منتخب مصر لتحقيق الفوز على نيوزيلندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، حيث أحرز هدف وصنع أخر.



وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد صلاح دلوقتي تحس بيه، عنده إخلاص، هو حس أنه لما يؤدي ويساعد زملائه في الملعب ربنا بيكرمهم وبيكسبهم".



وأضاف: "محمد صلاح، كان سببًا رئيسيًا في فوز منتخب مصر على نيوزيلندا، وتحقيق الانتصار الأول في كأس العالم".



واختتم حسن شحاتة، تصريحاته موجهًا رسالة إلى محمد صلاح: "سير يا محمد يا صلاح، على بركة الله".