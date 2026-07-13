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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء توقع ثلاثة عقود لدعم مشروعات طاقة الرياح وتعزيز قدرات الشبكة الموحدة

خلال توقيع العقود
خلال توقيع العقود
وفاء نور الدين
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وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ثلاثة عقودلدعم مشروعات طاقة الرياح وتعزيز قدرات الشبكة القومية الموحدة  .

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذاً لتوجيهات  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها لاستيعاب القدرات الجديدة

حضر مراسم التوقيع من الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق  .

وتتضمن العقود التابعة لمنطقة كهرباء القناة اللوط رقم (6) إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل بجهد 500 كيلوفولت بداية من نهاية اللوط رقم (5) في اتجاه محطة محولات الحوامدية بطول حوالي56.4 كم باستخدام موصلات من النوع AAAC قطاع 4×506مم² والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية OPGW والسلك الأرضي من طراز AACSR وذلك بنظام تسليم مفتاح ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرات المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على جهد 500 كيلوفولت وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً من تاريخ التوقيع.

كما تتضمن تنفيذ اللوط رقم (3) بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل الاقتصادية S4 بجهد 500 كيلوفولت باستخدام موصلات AAAC قطاع 506 مم² بطول حوالي 37 كم واللوط رقم (4) بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل الاقتصادية S4 بجهد 500 كيلوفولت باستخدام موصلات AAAC قطاع 506 مم² بطول حوالي 38.5 كم ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرات توليد تبلغ 2250 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس مع مراعاة تشغيل مزارع الرياح الحالية والمستقبلية المتوقع دخولها الخدمة بمنطقتي النويس والبحر الأحمر وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 11 شهراً من تاريخ توقيع .

وأكدت المهندسة منى رزق بناء علي توجيهات  الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتأمين التغذية الكهربائية وتعزيز استقرار واعتمادية الشبكة القومية الموحدة بما يواكب خطط التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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