الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادئ

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية أو إقامة ما وصفه بـ"مناطق نفوذ" في تعاملها مع دول جزر المحيط الهادئ، مشددا على أن تعاونها مع جزر سليمان يتم دون "شروط سياسية أو فرض أي إملاءات".

وقال وزير خارجية الصين - خلال لقائه وزير خارجية جزر سليمان ريك هوينيبويلا في بكين - "إن دول جزر المحيط الهادئ دول مستقلة وذات سيادة وليست الفناء الخلفي لأي طرف"، لافتا إلى أن علاقات الصين مع هذه الدول يجب ألا تكون محل تدخل من أي طرف ثالث.

وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جزر سليمان في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية ومواجهة تغير المناخ.

وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين بعد أسبوع من اختبار الصين إطلاق صاروخ برأس حربي وهمي من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادئ، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من دول في المنطقة.