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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يكشف موقفه من الاحتراف

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ياسمين تيسير

أعرب مصطفي شوبير حارس مرمي الاهلي والمنتخب عن سعادته بردود افعال الشعب المصري عقب تالق المنتخب في كأس العالم 

واكد شوبير في تصريحات تلفزيونية: “ردود افعال الجماهير ونحن في كأس العالم   كان رائع”

وأضاف : "أحاول تحسين نفسي قدر الإمكان وتقديم أكبر مجهود ممكن، لأنني مازلت في بداياتي ولن أنخدع لأنني أحقق أي شيء بعد"

واكمل: “الاحتراف حلم لأي لاعب، ولو سألت أي لاعب حالي أو سابق لن يتردد في تأكيد ذلك، أنا في الأهلي منذ سن الـ6 سنوات وولائي الكامل له، وأعتبر نفسي مشجع للفريق قبل أن أكون لاعبًا”

وتابع: “حال وصول أي عرض احترافي لابد من الجلوس أولا مع إدارة النادي الأهلي، لاتخاذ القرار الأنسب لجميع الأطراف، وسأتفهم القرار الذي سيتم اتخاذه”

مصطفي شوبير الاهلي منتخب مصر كاس العالم

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