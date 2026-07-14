أول تعليق من طارق يحيى بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص طارق يحيي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق علي طمأنة جمهوره علي حالته الصحية بعد تعرضه لوعكه أمس تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات.



و كتب طارق يحيي عبر فيسبوك:اولا بشكر كل اللي سأل علي واعتذر عن عدم الرد علي كل الرسائل .



و تابع :ثانيا انا الحمد لله كويس وازمه وعدت علي خير ،باشكركم كتير كتير فعلا حب الناس اكبر نعمه يارب محدش يشوف شر ابدا .



وتعرض طارق يحيي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

و كتب طارق يحيي عبر فيسبوك:وعكه صحيه مفاجئه دخلت علي اثرها المستشفي والحمد لله علي كل حال ،دعواتكم.