دعواتكم.. تعرض طارق يحيى لوعكة صحية مفاجئة

تعرض طارق يحيي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

و كتب طارق يحيي عبر فيسبوك:وعكه صحيه مفاجئه دخلت علي اثرها المستشفي والحمد لله علي كل حال ،دعواتكم.



و كان قد أكد نجم الزمالك السابق طارق يحيى أن الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به بعثة منتخب مصر عقب العودة من كأس العالم 2026، يعد أقل تقدير لما قدمه اللاعبون خلال البطولة، مشددًا على أن الفراعنة ظهروا بصورة عالمية واستحقوا الإشادة.

وقال طارق يحيى، خلال برنامج "هنا المونديال": "استقبال المنتخب النهاردة أقل شيء نقدمه للأبطال دول، ده أنا عايز أقولك أنا حزين على الهدف اللي اتلغى في الأرجنتين لحد دلوقتي، ده يُدرس يا جماعة، والله العظيم إحنا قدمنا أداء عالمي."

وجاءت تصريحات طارق يحيى بالتزامن مع عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب انتهاء المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل أن يودعوا البطولة بخسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.