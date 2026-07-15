رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مراكز حدودية كويتية وناقلتي نفط إماراتيتين

أدانَت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ عددٍ من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وكذلك استمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حُسن الجِوار.

وجدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيانٍ للرابطة - أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" -، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانيةِ الإجراميّة المُتكرِّرة، التي تنتهِك كل القِيَم الدينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُقوّض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدَّدَ فضيلته على التضامُنِ الكاملِ مع الدول الشقيقة في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.