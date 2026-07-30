محافظ شمال سيناء يناقش مع مشايخ بئر العبد موضوعات الخدمات والتنمية

التقى الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عددًا من مشايخ مركز بئر العبد، بحضور سعيد العماري، عضو مجلس النواب.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات المشايخ، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر مع أهالي شمال سيناء، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في دعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والتنمية بمركز بئر العبد، والتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق صالح المواطنين.