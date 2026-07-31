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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفيدة أكتر.. احرص على تناول هذه الفواكه مجمدة

فواكه مجمدة
فواكه مجمدة
نهى هجرس

بالنسبة لفواكه مثل التوت والمانجو والرمان، قد يكون التجميد خياراً أكثر ملاءمة واقتصادية قد تحتفظ بمزيد من الفيتامينات لأنها تُجمد في ذروة نضجها.

فواكه يفضل تناولها بعد تجميدها

- التوت

يُعدّ التوت الأزرق من الأطعمة الخارقة الشائعة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، ويساعد شراء التوت الأزرق المُجمّد على الحفاظ على قيمته الغذائية العالية، وينطبق هذا بشكل خاص على التوت الأزرق البري ، الذي لا ينضج إلا لبضعة أسابيع كل عام. 

يُجمد التوت البري عادةً خلال 24 ساعة من قطفه، مما يحافظ على مذاقه ومحتواه من الفيتامينات، كما أنه أصغر حجمًا وأحلى مذاقًا من أنواع التوت الأخرى، يحتوي كوب واحد من التوت البري على 6 غرامات من الألياف و10 غرامات من السكر الطبيعي،  يمكن إضافة التوت البري المجمد إلى العصائر، أو دقيق الشوفان، أو بارفيه الزبادي .

يُعدّ التوت البري والعادي غنياً بالأنثوسيانين ، وهي مضادات أكسدة تُخفّض الالتهابات، وتُحسّن صحة الجلد، وتُقلّل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، والسمنة، وأمراض القلب.

- المانجو

المانجو فاكهة حلوة وعصيرة غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات أ و ج، يُعدّ المانجو المُجمد، وغنياً بالعناصر الغذائية، وقد يُساهم تناول المانجو بانتظام في خفض وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر.

- الفراولة

الفراولة من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، لكنها لا تدوم طويلاً في الثلاجة، إذ سرعان ما تصبح طرية ومهروسة، ولأنها فاكهة حساسة، فإن شراءها مجمدة يطيل مدة صلاحيتها بشكل ملحوظ

تضفي الفراولة حلاوةً رائعةً على العصائر والزبادي، وذلك مقابل 52 سعرة حرارية فقط لكل كوب، كما أنها مصدر جيد للألياف، وقد وجدت دراسة أن تناول الفراولة بانتظام قد يُحسّن حساسية الأنسولين ويُخفّض مستويات الدهون في الدم.

المصدر verywellhealth 

فواكه فواكه مجمدة فوائد الفواكه المجمدة الفراولة

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