سويلم يشارك في الاجتماع الوزاري لرؤساء الحوارات التفاعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري لرؤساء الحوارات التفاعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، بمشاركة ممثلي الدول التي تتولى رئاسة الحوارات التفاعلية، وبحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إطار مشاركته في أعمال الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة التقدم المحرز في العملية التحضيرية للمؤتمر، وتنسيق المبادرات الرائدة، وتعزيز التكامل بين مختلف الحوارات التفاعلية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، بصفتهما الدولتين المستضيفتين للمؤتمر، لما تبذلانه من جهود في قيادة العملية التحضيرية من خلال نهج تشاركي وشفاف أسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

وأكد سويلم التزام مصر الكامل بمواصلة العمل مع دولة اليابان والدولتين المستضيفتين للمؤتمر وجميع الشركاء لضمان خروج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ بنتائج عملية وقابلة للتنفيذ، موضحًا أن المؤتمر يمثل محطة رئيسية ضمن مسار عالمي متواصل بدأ بمؤتمر عام ٢٠٢٣ لتحديد الأولويات، وينتقل في عام ٢٠٢٦ إلى التنفيذ، وصولًا إلى مؤتمر عام ٢٠٢٨ لتعزيز المتابعة والمساءلة، بما يمهد لبناء إطار عالمي أكثر تكاملًا لحوكمة المياه بعد عام ٢٠٣٠.

وأكد الوزير أن الحوارات التفاعلية لا ينبغي أن تعمل بصورة منفصلة، وإنما كمنظومة متكاملة، بما يسهم في تعظيم الأثر وتجنب الازدواجية وتحقيق الاتساق بين مخرجات المؤتمر، إلى جانب تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات والتعاون الدولي.

واستعرض الدكتور سويلم، بصفته الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب» إلى جانب دولة اليابان، أبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة التحضيرية، مشيرًا إلى عقد سلسلة من المشاورات والاجتماعات الدولية لتحديد أولويات الحوار وصياغة مبادرات رائدة قابلة للتنفيذ، بما يعكس التحديات العالمية المتزايدة في مجالي المياه والمناخ.

وأوضح أن مصر طرحت مبادرة رائدة لبناء القدرات من خلال استعداد مصر لتدريب نحو (٢٠٠٠) متخصص أفريقي في مجال المياه، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية بالقارة الأفريقية، مع إمكانية تكرار المبادرة وتوسيع نطاقها في أقاليم أخرى.

وشدد الدكتور سويلم على أن نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ لن يقاس بعدد المبادرات التي سيتم إطلاقها، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج عملية ومستدامة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة أن تستند المبادرات إلى ترتيبات واضحة للتنفيذ، ومؤسسات قيادة محددة، وخطط زمنية ومؤشرات للمتابعة، وآليات واقعية لتعبئة الموارد.