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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خام برنت يتراجع دون 80 دولاراً للبرميل

برنت دون 80 دولاراً للبرميل
برنت دون 80 دولاراً للبرميل
ملك ريان

انخفضت أسعار خام برنت بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم لتتراجع إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عدة أسابيع، في ظل تزايد التوقعات بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التراجع بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين وقطريين أشارت إلى وجود تقدم في جهود الوساطة، ما عزز آمال المستثمرين بإمكانية تهدئة التوترات في المنطقة واستئناف تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

ورغم استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة، يرى محللون أن الأسواق بدأت تسعّر احتمالات انفراج دبلوماسي قد يخفف الضغوط على الإمدادات العالمية، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار النفط.


 

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