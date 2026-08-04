جولدمان ساكس يتوقع تداول خام برنت بين 80 و90 دولارا على وقع الأزمة الأمريكية الإيرانية

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل إلى حين تأكيد التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران أو حدوث تصعيد كبير في الصراع بينهما.

وذكر البنك - في تقرير - أن تقديرات القيمة العادلة الفورية لخام برنت عند نحو 80 دولارًا للبرميل، معتبرًا أن الأسواق لاتزال تسعّر علاوة مخاطر محدودة رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في وقت جرى فيه تداول خام برنت قرب 85 دولارًا للبرميل مع استمرار تضارب الإشارات الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن محادثات إنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ خمسة أشهر.

وأشار البنك إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين أوائل ومنتصف الثمانينيات بعد تأجيل الولايات المتحدة الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران، وظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المباحثات الخاصة بإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن أسواق النفط الفعلية لاتزال تشهد تشددًا في الإمدادات.

وقدّر البنك أن المخزونات النفطية العالمية المرئية انخفضت بنحو 6.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة تراجع التدفقات من الخليج والبحر الأحمر، وانخفاض الصادرات الروسية، وزيادة الواردات الآسيوية.

وأضاف أن صادرات النفط من الخليج تراجعت إلى نحو 36% من مستوياتها السابقة للحرب وفق متوسط متحرك لسبعة أيام مقارنة بنحو 80% في أوائل يوليو.. كما انخفضت الطاقة الاستيعابية لناقلات النفط المحملة في البحر الأحمر بنسبة 22% منذ إعلان جماعة الحوثي فرض حصار على الملاحة.

ولفت البنك إلى تراجع الإمدادات الروسية كذلك، حيث انخفضت صادرات الخام والمكثفات الروسية بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل استمرار الاضطرابات المتكررة في عمليات التحميل بمحطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) على البحر الأسود، مما أبقى مستويات الشحنات أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية.