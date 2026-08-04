قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعود أكرم توفيق للأهلي؟.. إعلامي قطري يرد ويحسم الجدل
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. خطوات تسجيل الرغبات أونلاين غدا
العمل تعلن عن 1100 فرصة في مجالات الإنتاج والهندسة والتشغيل
البنك المركزي يسحب سيولة 23.25 مليار دولار من 3 بنوك
إيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب كوت ديفوار
التعليم العالي تعلن خطة جديدة لتوزيع طلاب الجامعات
بالصور والفيديو .. افتتاح متحف الري بالعاصة الجديدة
اللوزي : مصر تشارك ببعثة قوية في بطولة البحر المتوسط للملاكمة بإيطاليا
رد فعل بشكتاش التركي بعد اقتراب طرابزون من حسم صفقة صلاح .. ماذا حدث؟
بعد وفاة والده .. أول رسالة مؤثرة من تامر حسني إلى جمهوره وزملائه
ثوابها خارج حدود الحساب.. خالد الجندي: 3 أعمال لا تستطيع الملائكة حصر أجرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جولدمان ساكس يتوقع تداول خام برنت بين 80 و90 دولارا على وقع الأزمة الأمريكية الإيرانية

اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
أ ش أ

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل إلى حين تأكيد التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران أو حدوث تصعيد كبير في الصراع بينهما.

وذكر البنك - في تقرير - أن تقديرات القيمة العادلة الفورية لخام برنت عند نحو 80 دولارًا للبرميل، معتبرًا أن الأسواق لاتزال تسعّر علاوة مخاطر محدودة رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في وقت جرى فيه تداول خام برنت قرب 85 دولارًا للبرميل مع استمرار تضارب الإشارات الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن محادثات إنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ خمسة أشهر.

وأشار البنك إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين أوائل ومنتصف الثمانينيات بعد تأجيل الولايات المتحدة الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران، وظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المباحثات الخاصة بإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن أسواق النفط الفعلية لاتزال تشهد تشددًا في الإمدادات.

وقدّر البنك أن المخزونات النفطية العالمية المرئية انخفضت بنحو 6.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة تراجع التدفقات من الخليج والبحر الأحمر، وانخفاض الصادرات الروسية، وزيادة الواردات الآسيوية.

وأضاف أن صادرات النفط من الخليج تراجعت إلى نحو 36% من مستوياتها السابقة للحرب وفق متوسط متحرك لسبعة أيام مقارنة بنحو 80% في أوائل يوليو.. كما انخفضت الطاقة الاستيعابية لناقلات النفط المحملة في البحر الأحمر بنسبة 22% منذ إعلان جماعة الحوثي فرض حصار على الملاحة.

ولفت البنك إلى تراجع الإمدادات الروسية كذلك، حيث انخفضت صادرات الخام والمكثفات الروسية بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل استمرار الاضطرابات المتكررة في عمليات التحميل بمحطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) على البحر الأسود، مما أبقى مستويات الشحنات أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية.

جولدمان ساكس خام برنت اتفاق نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

الخبز السياحي والفينو

بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أرشيفية

العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

ترشيحاتنا

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

النجم رامي عياش

رامي عياش يستعد لإحياء حفل ضخم في الساحل الشمالي

شيرين

شيرين عبدالوهاب تواصل البروفات استعدادًا لحفلها بالساحل الشمالي |صور

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد