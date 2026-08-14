الهلال يتقدم بثلاثية على الفيصلي في الشوط الأول بالدوري السعودي

تقدم فريق الهلال على نظيره الفيصلي، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، في إطار الجولة الأولى بدوري روشن السعودي.

وسجل ثلاثية الهلال كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز في الدقائق 19، 26، 28.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، علي لاجامي، كاليدو كوليبالي، محمد محزري.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، مالكوم.

خط الهجوم: كريسينسيو سامرفيل، كريم بنزيما، مالكوم.

يُذكر أن فريق الهلال خسر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي النصر.