إخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على كلب بالضرب فى السلام

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل عاطل متهم بالاعتداء على كلب بالضرب في مدينة السلام.

الكلب حاول مهاجمته

واعترف المتهم، أنه اعتدى على الكلب بالضرب بسبب نباحه المتواصل أثناء مروره في الشارع، كما أن الكلب حاول مهاجمته فقام بالاعتداء عليه خوفا أن يؤذيه.

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على كلب ضال بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بمحافظة المنوفية، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاعتداء على الكلب المشار إليه لقيامه بالنباح والهجوم عليه.