اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط

اندلع صباح اليوم الأحد حريق أعلى سطح مستشفى ديروط المركزي الجديد بمحافظة أسيوط.

نشوب حريق أعلى مستشفى ديروط



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق أعلى مستشفى ديروط المركزي الجديد.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في تكييف أعلى سطح المستشفى وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة واخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.