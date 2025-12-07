تفاصيل محاكمة 9 متهمين في قضية "داعش عين شمس"

تنظر بعد قليل، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بـ"داعش عين شمس" المقيدة برقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس.

خلية “داعش عين شمس”



وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2017، وحتي 27 يوليو 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمون الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.