قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أبراج محظوظة في نهاية 2025 .. أنت منهم؟
حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور
مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة
متظاهرون حاشدة ضد ترامب .. ورفض واسع للحرب على فنزويلا
الأرصاد تحذّر من الطقس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
محمد متولي يكشف موقف الزمالك القانوني تجاه مُطالبات اللاعبين.. و«بنتايج» مش من حقه فسخ العقد
راح وساب 3 أطفال .. تفاصيل صادمة وراء مصرع شخص علي يد عاطل بحلوان
مش هقدر أقول حاجة ولكن.. الشيخ حسن عبد النبي لم يرصد أخطاء لهذا المتسابق | فيديو
جورفان فييرا: مصر بيتي الثاني.. والإسماعيلي قدّم كرة برازيلية خلال جيل بركات وأوتاكا
محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحق المصرى .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحق المصرى .. اليوم

الأسورة الأثرية
الأسورة الأثرية
كتب: مصطفى رجب

تنظر المحكمة المختصة اليوم محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من شهر سبتمبر.

وتبين من التحريات، أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته، وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.

وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين.

كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المتحف المصري سرقة الأسورة الأثرية الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

أحدث تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

الغندور

خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع 18 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

أرشيفية

السودان.. مقـ.ـتل 50 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة على روضة أطـ.ـفال

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد