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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم كرة القدم يوجهون رسائل مؤثرة إلى ميسي بعد وداعه منتخب الأرجنتين

ميسي
ميسي
حسن العمدة

حرص عدد من أبرز نجوم كرة القدم على توجيه رسائل مؤثرة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب ظهوره الأخير بقميص منتخب بلاده، وإنهاء مسيرته الدولية التي امتدت لأكثر من 21 عامًا.

وخاض ميسي مباراته الوداعية مع منتخب الأرجنتين أمام بنين، فجر اليوم، في لقاء ودي، ليضع حدًا لمسيرة حافلة بالإنجازات مع منتخب بلاده.

ولم يكتفِ قائد الأرجنتين بالمشاركة في المباراة، بل ترك بصمته المعتادة، بعدما صنع هدفين، وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على بنين بثلاثة أهداف دون مقابل.

رونالدينيو يوجه رسالة إلى ميسي

وكان البرازيلي رونالدينيو، زميل ميسي السابق في برشلونة، من أبرز النجوم الذين حرصوا على توديع اللاعب، حيث وجه له رسالة عبر فيها عن تقديره لمسيرته وما قدمه لكرة القدم.

وقال رونالدينيو: «منذ اليوم الأول في مسيرتك يا أخي، جعلتنا نبتسم ونشعر بالفخر، من خلال تحقيق حلم طفولتنا بتمثيل الجميع عبر منتخبنا وبلدنا».

وأضاف: «أتفهمك تمامًا، وأعلم أن كل ما يتعلق بالعائلة يدفعنا إلى إعادة التفكير في بعض الأمور. استمتع بالحياة يا أخي، وأتمنى لك كل النجاح، اليوم ودائمًا».

نيمار: العالم بأسره يشكرك يا ميسي

من جانبه، وجه البرازيلي نيمار رسالة خاصة إلى ميسي، مؤكدًا أن العالم بأكمله يقدر ما قدمه النجم الأرجنتيني لكرة القدم على مدار سنوات طويلة.

وقال نيمار: «كل من يحب كرة القدم تابعك طوال هذه السنوات. اليوم هي مباراتك الأخيرة بقميص منتخبك وبلدك، وأتمنى أن تستمتع بكل ثانية، وأن تجعلك كل التحيات التي تتلقاها اليوم سعيدًا».

وتابع: «الأرجنتين وحدها لا تشكرك، بل العالم بأسره يشكرك على كل ما قدمته لكرة القدم. شكرًا لأنك جعلتني أحب كرة القدم أكثر، كان شرفًا لي أن ألعب ضدك، وكان شرفًا أكبر أن أصنع التاريخ إلى جانبك. شكرًا يا ليو ميسي».

أرتورو فيدال: الأفضل في التاريخ

كما حرص التشيلي أرتورو فيدال، الذي سبق له مزاملة ميسي في برشلونة ومواجهته في العديد من المناسبات مع منتخب بلاده، على توجيه رسالة إلى النجم الأرجنتيني.

وقال فيدال: «اليوم تخوض مباراتك الأخيرة مع منتخب بلدك يا صديقي، أتمنى لك دائمًا الأفضل. الأفضل في التاريخ، أيها الفضائي».

مودريتش: عانيت كثيرًا أمام ميسي

ومن جانبه، تحدث الكرواتي لوكا مودريتش عن اعتزال ميسي دوليًا، مشيرًا إلى صعوبة مواجهته طوال السنوات الماضية.

وقال مودريتش: «ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ من المؤسف أن يعتزل، لقد كان من الممتع مشاهدته وهو يلعب، لكنني عانيت كثيرًا أمامه».

وتختتم مسيرة ميسي الدولية بعد أكثر من عقدين بقميص منتخب الأرجنتين، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم، وكوبا أمريكا، إلى جانب تسجيل وصناعة العديد من الأرقام القياسية.

دي بول: ميسي ساعدني على أن أصبح لاعبًا وإنسانًا وأبًا أفضل

أكد رودريجو دي بول، الصديق المقرب لليونيل ميسي وزميله في منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، أن تأثير قائد التانجو تجاوز حدود كرة القدم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه في تطويره على المستوى الشخصي والرياضي.

وقال دي بول في رسالة وداع نشرها أمس الثلاثاء: «لقد ساعدني على التطور ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل كإنسان أيضًا. أصبحت شخصًا أفضل، ورياضيًا أفضل، وأبًا أفضل، وصديقًا أفضل».

وأضاف: «أريد أن أقول له إنني أحبه، فهو يعلم أنه أخي، ويعلم أيضًا كم يملك من قلب كبير».

دي ماريا عن ميسي: اليوم الذي لم نكن نتمنى أن يأتي

من جانبه، وجه أنخيل دي ماريا، زميل ميسي السابق في منتخب الأرجنتين، رسالة مؤثرة إلى قائد التانجو عقب مباراته الأخيرة بقميص المنتخب، مؤكدًا أن لحظة الوداع كانت من أصعب اللحظات التي لم يتمن أحد الوصول إليها.

وقال دي ماريا: «رؤيته بهذه السعادة والطمأنينة، وهو يعلم أنه قدم كل ما لديه، هو ما يجعلنا جميعًا سعداء. سأظل ممتنًا له مدى الحياة».

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