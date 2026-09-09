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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على الكارت الموحد واستلامه وشروط استخراجه

الكارت الموحد
الكارت الموحد
خالد يوسف

يشهد محرك البحث الشهير «جوجل»، إقبالاً هائلاً من المواطنين للتعرف على تفاصيل «الكارت الموحد»، بالتزامن مع استعداد الحكومة لتعميمه تدريجياً في جميع محافظات الجمهورية بعد نجاح تجربته في بورسعيد، حيث يهدف هذا الكارت الذكي إلى دمج الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على الدعم والمدفوعات بسهولة تامة، لذا ركز البحث عن أبرز مميزات الكارت الموحد، والشروط، وخطوات التقديم والاستلام خطوة بخطوة.

خطوات الحصول على الكارت الموحد 2026

وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الدخلية، سيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد.

ومن أبرز خطوات الحصول على الكارت الموحد 2026:

ـ فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد.

ـ تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

ـ الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.

استخدامات الكارت الموحد

يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار، أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد، إذ يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

طريقة استلام الكارت الموحد

سيتم استلام الكروت، بعد وصول رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة، ليتمكن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها، ويستلم باقى أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات.

وتبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحى الشامل، وديوان عام المحافظة، شهرًا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن، ثم شهرًا آخر بديوان عام المحافظة، ثم يتم إعدام البطاقة إن لم يتم استلامها.

عند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة، يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانًا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد، ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيًا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل لاحقًا.

وفى حالة عدم وصول الرسالة، يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

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